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Tuvalete sığınan annesiyle konuşan Ukraynalı Yulia'nın gözyaşları

UKRAYNA'dan 3 yıl önce Ankara'ya gelen İngilizce öğretmeni Yulia Hubina Kutlu (24), ülkesindeki savaş mağdurlarına gönderilmek üzere topladığı yardım malzemelerini Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne teslim etti.
Tuvalete sığınan annesiyle konuşan Ukraynalı Yulia'nın gözyaşları

Yulia Hubina Kutlu, 3 yıl önce Caner Kutlu (28) ile tanışıp evlendikten sonra Ankara'ya yerleşti. İngilizce öğretmeni Yulia, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sonrası yaşanan gelişmeleri korkuyla takip ediyor. Ailesinin de bulunduğu ülkesindeki savaş mağdurlarına gönderilmek üzere topladığı yardım malzemelerini eşiyle Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne teslim eden Hubina, Kharkiv kentinde yaşayan annesi İnna Hubina ile telefonda görüntülü konuştu. Ülkesindeki son durumu ve yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan anne Hubina, "Cehennem gibi bir şey. 6 gündür sürekli tuvaletteyim. Evcil hayvanlar da korkuyor. Başladığı günden beri tuvaletteyim. Biraz yemek var; ne zamana kadar yetecek bilmiyoruz? İnanılmaz bir durum. Ses var sürekli korkuyoruz. Ailemi ve Ukrayna'yı bırakıp gelmem, asla gelemem. Barış istiyoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Yardımlar için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yulia da annesiyle konuşurken gözyaşlarına boğuldu. Yulia, "Annem, babam, kardeşim, büyükannem ve büyükbabam hepsi Kharkiv'de yaşıyor. Şu an çok kötü durumdalar. Çok korkuyorlar. Hep konuşuyoruz, merak ediyoruz, yiyecekleri var mı yok mu? Bomba sesleri geliyormuş, insanlara sürekli saldırıyorlarmış. Anlatılmaz bir his. Ukrayna'ya gitmek istiyorum; ama ailem 'imkansız burası çok kötü' diyor. Türkiye'ye dönmek istiyorlar; ama yaşlı büyükannem ve büyükbabam var, annem babam da gelemez. Ukrayna'da kalmak zorundalar" diye konuştu. 

Yulia Hubina, Kharkiv'un en sıcak nokta olduğunu ifade ederek, "Annemle sürekli konuşuyorum, çok korkuyorlar. Gördüğünüz gibi zor durumdalar. Tuvalette yaşamaya çalışıyorlar; çünkü en güvenli yer orası. Çoğu insanlar sığınaklara geçiyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor. Biz de yardım paketlerini eşimle beraber büyükelçiliğe getirdik" ifadesini kullandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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