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Tuz Gölü'nde kirliliğin önüne geçiliyor

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne akarak kirliğine neden olup havzanın ekolojisine zarar veren atık sular, yapılan 4 arıtma tesisiyle engellendi. Arıtma tesislerden elde edilen su ise havzada tarımsal sulamada kullanılacak.
Tuz Gölü'nde kirliliğin önüne geçiliyor

Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de ilgi çekiyor. Göl, bahar ve yaz aylarında yaklaşık 30- 35 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor. 

Konya Ovası'ndan gelip, kirliliğe ve havzanın ekolojisine zarar veren atık suların göle akması, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 4 yeni arıtma tesisiyle engelledi.  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tuz Gölü'nün Bakanlar Kurulu kararı ile 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Cihanbeyli ilçe merkezi ve Gölyazı Mahallesi ile Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka mahallelerinden kaynaklanan atık sular nihai olarak Tuz Gölü’ne deşarj ediliyordu. Tuz Gölü Havzası’nda çevre kirliliğinin önlenmesi için bu mahallelerden kaynaklanan atık suların arıtılması için tamamladığımız tesisler büyük önem arz ediyor. Tesislerimizin tamamında Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliği’ne istinaden hassas bölgeler için deşarj standartları seçildi. Tesislerimiz, uzun havalandırmalı aktif çamur prosesli olup karbon gideriminin yanında azot ve fosfor giderimi de yapacak. Atık su arıtma tesislerimizde atık sular çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılacak ve arıtılmış atık sular sulama amaçlı da kullanılabilecek.”

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