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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı: 15 Temmuz’da milletimiz büyük bir destan yazmıştır

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 15 Temmuz'un 6'ncı yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı: 15 Temmuz’da milletimiz büyük bir destan yazmıştır

15 Temmuz gecesinin gelecek nesillere aktarılması gereken iki önemli başlığı olduğuna dikkat çeken Dr. Yazıcı, “Birincisi, bir talimatla başlayan hain bir kalkışma diğeri ise bu kalkışmaya karşı Cumhurbaşkanımızın çağırısı ile 7’den 70’e bütün milletimizin vermiş olduğu tepkidir. Bunu asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu melun, hain kalkışma karşısında medya vasıtasıyla meydanlara ve milli iradeye sahip çıkmaya dair sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu çağrıyı da unutup unutturmayacağız. O çağrıyla tüm milletimiz, savcılarımız, polislerimiz, vatanını seven askerimiz dahil olmak üzere 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımız sokaklara, caddeler, meydanlara, kışlalara akın etti. İstiklal ve istikbalimize kast eden bu hayasız akına karşı büyük bir vatan mücadelesi verdiler, bize muhteşem bir destan bıraktılar. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.


 

“O GÜN BİZ ‘YA İSTİKLAL YA ÖLÜM’ DİYEN BİR MİLLETİ GÖRDÜK”


 

Türk milletinin büyük bir destan yazdığını söyleyen Dr. Yazıcı, “O gün biz ‘ya istiklal ya ölüm’ diyen bir milleti gördük. Minarelerden okunan selalarla bizler yeniden diriliş yaşadık. Her bir minare bir füze rampasıydı, okunan her sela füze gibiydi. Selalar o gün vatan ve millet için okunmuştu. Milletimiz bu vesileyle bir araya gelip dünyanın en stratejik ordusunu kurmuştu. Kötü yanları da tabi ki vardı. Televizyonlarının karşısında korku filmi gibi izleyenler, buna tiyatro diyenler aynı FETÖ ve Türkiye düşmanlarının dilini kullanan kişiler vardı ki onları da Allaha havale ediyoruz. Ülkemiz, milletimiz büyük bir destan yazmıştır. 15 Temmuz’da değişen birçok şey vardır. Artık darbe tarihine son verdik. İstiklal ve istikbali için mücadele ruhunu, içindeki o kudreti hisseden bir millet ortaya çıkmıştır. Düşmanlar, Türkiye’nin manipüle edilemeyeceğini, yenilemeyeceğini anladı. Mücadeleyi veren bütün şehir ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz bizimdir, bu ülke bizimdir, istikbal ve istiklal bizimdir. Türkiye hepimizindir, şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimiz var olsun” ifadelerini kullandı.

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