Tuzla'da 5 katlı binanın 3'üncü katında yangın

TUZLA'da akşam saatlerinde 5 katlı binanın üçüncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Postane Mahallesi Hacılar Sokak'ta 5 katlı binanın 3'üncü katında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın dış cephesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yangın sırasında evde bulunan Mert Keleş hafif şekilde yaralandı. Keleş, kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlerin yükseldiği ve binanın dış cephesine sıçradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken binada hasar meydana geldi.

Mahalle sakini Serap Elbaş, "Biz yan tarafta oturuyoruz. Belirli sesler duyduk. Sesler üzerine balkona çıktı. Çocuk için kavga ediyorlar zannettik işin açıkçası. Sonrasında dumanlar çıkınca buraya geldik. Bir tane yaralı olduğu söyleniyor içeride. Dumandan etkilenmiş sanırım. Onu aldılar götürdüler hastaneye. Şu anda söndürme işlemleri yapılıyor. Bir aile oturduğunu biliyoruz sadece balkondan gördüğümüz kadarıyla" dedi.