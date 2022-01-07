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Tuzla'da kazada yan yatan minibüsteki 2 kişi yaralandı

TUZLA'da otomobil ile çarpışarak, yan yatan panelvan minibüsteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tuzla'da kazada yan yatan minibüsteki 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yayla Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 UJD 72 plakalı Abdurrahman İlhan yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken, bir anda önüne çıkan Murat Topaloğlu yönetimindeki 34 NR 6915 plakalı panelvan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs park halindeki bir otomobile çarparak yan yattı. Kazada minibüste bulunan Murat Topaloğlu ile Elif Topaloğlu yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi minibüsten çıkardı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yan yatan minibüs nedeniyle cadde trafiğe kapandı. Minibüsün vinçle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

"FREN YAPMAYA FIRSATIM OLMADI"

Kazaya karışan Abdurrahman İlhan, "Aşağıdan yukarı doğru gidiyordum. Minibüs bir anda karşıma çıktı. Fren yapmaya fırsatım olmadı. Biraz frene bastım ama araca vurmuş oldum. Minibüsün geldiğini görmedim. Hızlı geliyordu. Ben vurunca minibüs devrildi. Çok büyük bir yaralı yoktu. Biz iyiyiz" dedi.

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