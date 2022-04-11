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Tuzla'da kontrolden çıkan kamyonet devrildi

TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kontrolden çıkarak devrildi ve sanayi sitesine girdi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken kaza yapan kamyonet güçlükle kaldırıldı.
Tuzla'da kontrolden çıkan kamyonet devrildi

Kaza saat 17.00 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi Yan Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İBB'ye ait TIR'ı kullanan Mevlüt Turan'ın hatalı şerit değiştirmesi üzerine aynı yönde ilerleyen Latif Nair yönetimindeki kamyonet kaza yaptı. Kontrolden çıkan kamyonet devrilerek, telleri aşıp sanayi sitesinin içine girdi. Kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yapan kamyonet çekici yardımıyla güçlükle kaldırıldı. 

Kaza yapan kamyonette bulunan yolcu Turgut Bayrak, "Kazayı ben hiç anlamadım. Yanda oturuyordum, şoför değildim. Araba takla atınca kendime geldim. Şu anda sıkıntılı bir durum yok. Belediyenin İSTAÇ arabası sıkıştırdı" dedi. (

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