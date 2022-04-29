Tuzla'daki yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. İstanbul Valiliği, Tuzla'daki fabrika yangınında 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 9 işçinin de yaralandığını bildirdi.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada yangın sonrası patlama meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında patlama sonrası yangın bitişikteki 5 fabrikaya daha sıçradı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmekte zorlandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 9 kişinin yaralandığını 3 kişiden ise haber alınamadığını ifade etti.

İstanbul itfaiyesinden yapılan açıklamada bitişik nizam 6 iş yerindeki yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, patlamada 3 kişinin öldüğünü açıkladı.