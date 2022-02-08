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Tuzlalı anneler, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimine başladı

İçişleri Bakanlığı’nın 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında, Tuzlalı annelere ‘En İyi Narkotik Polis Anne’ eğitimleri verilmeye başlandı. Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri’ne gelen bine yakın anneye, Mart ayı boyunca eğitimler düze
Tuzlalı anneler, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimine başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilerek farkındalıklarının artırılması amacıyla uygulamaya konulan 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında Tuzla’da eğitimler başladı. İçişleri Bakanlığı ve Tuzla Belediyesi işbirliği ile başlayan eğitimler kapsamında Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri’ne gelen bine yakın anneye Mart ayı boyunca eğitimler düzenlenecek.

Anne Çocuk Eğitim Merkezleri’nin Yayla, İçmeler, Emlak Konut, Aydınlı, Orhanlı, Mimar Sinan ve Şifa AVM merkezlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimlere tüm Tuzlalı anneler ve anne adayları katılabilecekler.

Kaynak: Haber Kaynağı
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