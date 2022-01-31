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TV programıyla ünlenen Kübra Ece'nin sır ölümü

TELEVİZYON programıyla ünlenen Kübra Ece (30) Avcılar'da hayatını kaybetti. Binanın 4'üncü kattan düştüğü öne sürülen Ece'nin ölümüyle ilgili evde bulunan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
TV programıyla ünlenen Kübra Ece'nin sır ölümü

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki binanın 4'üncü katından  05.00 sıralarında Kübra Ece'nin düştüğü öne sürüldü. Olay yerine ambulans istendi. Sevk edilen ambulanstaki görevliler ağır yaralı Kübra Ece'yi aynı mahallede bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak  Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti.  Polis,  30 yaşındaki Kübra Ece'nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yaptı. Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö.,  Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş.,  Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. 

Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü. Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülürken polisin olayla ilgili detaylı incelemesi sürüyor.

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