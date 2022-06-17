TVHB Başkanı Ali Eroğlu'ndan kanun teklifine tepki: “BİZ SAĞLIKÇI DEĞİL MİYİZ?”

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştiren kanun teklifinin dışında tutulmalarına tepki göstererek “Sağlık çalışanı olup düzenlemeye dâhil edilmeyen veteriner hekimler olarak hayal kırıklığı içindeyiz." dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu sağlık çalışanlarının özlük-mali haklarının iyileştirilmesi içeren teklifin kanunlaşmasına sevinemediklerine belirterek, “Tüm sağlık çalışanlarına hayırlı olsun demek isterdik. Sağlık çalışanı olup düzenlemeye dâhil edilmeyen veteriner hekimler olarak hayal kırıklığı içindeyiz. Bizlerin dışlanması hakkaniyetsizliktir, kabul edilemez. Dünyanın her yerinde sağlık sınıfındayız. Eşitlik ilkesine aykırı olan, hakkaniyetten uzak uygulamalar infial yaratıyor” dedi.

HAYIRLI OLSUN DEMEK İSTERDİK

Eroğlu, “Sağlık çalışanlarının özlük-mali haklarının ve emekli hekimlerin maaşlarının iyileştirilmesini içeren teklif TBMM’de kanunlaşmıştır. Tüm sağlık çalışanlarına hayırlı olsun demek isterdik. Ne yazık ki bir kısım sağlık çalışanları için hayırlı oldu. Sağlık çalışanı olup düzenlemeye dâhil edilmeyen veteriner hekimler olarak hayal kırıklığı içindeyiz” diye sitemde bulundu.

DIŞLANMIŞLIK İNFİAL YARATIYOR

“Sağlık ordusunun bir neferi ve sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olan veteriner hekimlerin, bu düzenlemede dışlanması hakkaniyetsizliktir, kabul edilemez” diyerek sözlerini sürdüren Eroğlu, “Bu tavır hem veteriner hekimleri, hem de veteriner hekimlerimizin hizmet alanı olan toplum sağlığını derinden etkilemiştir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi 40 bin veteriner hekimi temsil etmektedir. Sahadaki meslektaşlarımız bu dışlanmışlıktan dolayı infial halindedir” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN HER YERİNDE SAĞLIK SINIFINDAYIZ

Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü, “Dünyanın gelişmiş tüm ülkelerinde veteriner hekimler eşyanın tabiatı gereği sağlık sınıfındadır. Bunun aksini düşünmek bilimle, akılla, ilim ve fenle ters düşmek sonucunu doğurur. Turkovac aşısını bulan Sayın Virolog Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de bir veteriner hekimdir. Bu açıdan bir an önce bu mağduriyetin giderilmesi noktasında veteriner hekimleri de kapsayacak yeni bir çalışmanın başlatılmasını talep ediyoruz.”

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

“Eşitlik ilkesine aykırı olan, hakkaniyetten uzak uygulamalar, bu haliyle sağlık çalışanları arasındaki ayrımı daha da derinleştirecek, kamu düzenini, Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ne veteriner hekimler de dâhil edilmelidir. Aksi halde Anayasa’nın 10’uncu maddesindeki çalışma barışını olumsuz etkileyecektir. Camia olarak bu haksızlık ve hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için gerekli tüm argümanları kullanacağımızın bilinmesini isteriz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA