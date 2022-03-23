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TVHB  Merkez Konseyi, "Beklentilerin gerisinde kaldı"

TVHB  Merkez Konseyi, kamuda veteriner hekim istihdamına ilişkin, "Açıklanan 392 veteriner hekim istihdamı, beklentilerin gerisinde kaldığından, ikinci bir istihdamın gündeme alınması oldukça önem arz etmektedir" açıklamasını yaptı.
TVHB  Merkez Konseyi, "Beklentilerin gerisinde kaldı"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi kamuda veteriner hekim istihdamına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Ali Eroğlu imzalı yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı’na istihdam edilecek veteriner hekim sayısının 392 olarak açıklandığı ifade edilerek, "İnsan, hayvan ve çevre sağlığı başta olmak üzere hayvansal gıdaların üretim, denetim ve kontrol aşamalarının her alanında hizmet veren, tarladan sofraya gıdamızın güvenliğini sağlayan, üretici bilincinin artırılması, eğitim ve yayım faaliyetleri, koruyucu aşılama çalışmaları, yaban hayatı, zoonotik hastalıklarla mücadele ve yaşadığımız pandemi sürecinde önemli görevler üstlenen veteriner hekimlerimiz bugün sayılarının yetersizliğine rağmen limitlerini zorlayarak hizmet vermektedir” denildi.  

ali-eroglu.-002.jpg“SAYI BEKLENTİNİN GERİSİNDE KALDI”
Veteriner hekimlere ayrılan 392 kişilik kadronun Türkiye için yetersiz olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Bakanımıza (Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi) teşekkür ediyoruz. Atanacak olan meslektaşlarımıza hayırlı olsun ancak, uzun zamandır veteriner hekim alımı yapılmaması ve ülkemizin ihtiyaçları da dikkate alınarak durumun tekrar değerlendirilerek yeni bir kararla istihdamın artırılması uygun olacaktır. Bütün beklentiler bu yöndedir. Halen Tarım ve Orman Bakanlığında çalışan 9 bin 531 veteriner hekimle 81 il ve 922 ilçede hizmet verilmektedir. Bu sayı çok yetersizdir. Açıklanan 392 veteriner hekim istihdamı, beklentilerin gerisinde kaldığından, İkinci bir istihdamın gündeme alınması oldukça önem arz etmektedir."

İKSAYFA///

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