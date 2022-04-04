  • BIST 2.288,87
  • Altın 912.919
  • Dolar 14.6881
  • Euro 16.1769
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 16 °C
»

Twitter hisselerinde Musk rüzgarı

Elon Musk Twitter'ın yüzde 9.2'sini satın aldı. Twitter hisselerinde açılış öncesinde yüzde 26 yükseliş yaşandı
Twitter hisselerinde Musk rüzgarı

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk'ın Twitter'ın önemli ortaklarından birisi haline geldi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından bugün yayımlanan kayıtlara göre Musk, Twitter’ın yüzde 9.2'sini temsil eden satın alarak 73.5 milyon paya sahip oldu.

Musk'un aldığı pay, Twitter’ın Cuma günkü kapanış fiyatına göre 2.8 milyar dolardan fazla değere sahip. Haberin ardından Twitter hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 26.1 yükseldi.

Twitter hisseleri son 1 yılda ise yüzde 38 değer kaybetti.

2 HAFTA ÖNCE ELEŞTİRDİ

Elon Musk yaklaşık 2 hafta öncesinde Twitter algoristmasını taraflı olmakla eleştirmiş ve bu platform üzerinde anket açarak Twitter'ın ifade özgürlüğü prensiplerine uyup uymadığını sormuştu.

Forbes'a göre 287 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 2. insanı olan Elon Musk'ın Twitter'da 80.1 milyon takipçisi bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkel, Ukrayna’nın 2008’de NATO’ya alınmama kararını savundu04 Nisan 2022 Pazartesi 15:31
  • Merkel, Ukrayna’nın 2008’de NATO’ya alınmama kararını savundu04 Nisan 2022 Pazartesi 15:31
  • Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu açılıyor04 Nisan 2022 Pazartesi 15:30
  • Twitter hisselerinde Musk rüzgarı04 Nisan 2022 Pazartesi 15:21
  • Bolu Dağı Tüneli saat 16.00'da ulaşıma açılacak04 Nisan 2022 Pazartesi 15:05
  • 'Sinsi düşman' mayına karşı yeni milli çözümler geliyor04 Nisan 2022 Pazartesi 14:52
  • TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti04 Nisan 2022 Pazartesi 14:35
  • Bingöl'de UMKE, olası afetlerde kuracağı çadırlarda acil servis hizmeti sunacak04 Nisan 2022 Pazartesi 14:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası04 Nisan 2022 Pazartesi 14:03
  • Bingöl'de UMKE, olası afetlerde kuracağı çadırlarda acil servis hizmeti sunacak04 Nisan 2022 Pazartesi 13:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti