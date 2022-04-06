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Twitter müjdeyi verdi: Düzenleme butonu geliyor

Twitter, kullanıcıların tweetlerini yayınladıktan sonra düzenlemelerine izin vermeye çalıştığını doğruladı.
Twitter müjdeyi verdi: Düzenleme butonu geliyor

Twitter, yıllardır belki de en çok istenen özellik olan düzenleme özelliğini test etmeye başlayacağını açıkladı.

Uzun zamandır kullanıcılar tarafından istenen bu özellik sayesinde artık harf hatası yaptığınız veya belirli bir kısmını düzenlemek istediğiniz tweetleri kaldırıp tekrar paylaşmanız gerekmeyecek.

Düzenleme butonu çok yakında test edilmeye başlanacak

Şirket, önümüzdeki aylarda Twitter Blue aboneleriyle özelliği test etmeye başlamayı planladığını açıkladı.

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