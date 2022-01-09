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Tymoteusz Puchacz, Trabzon’a geldi

Trabzonspor'un yeni sol beki Tymoteusz Puchacz, sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi.
Tymoteusz Puchacz, Trabzon’a geldi

Bordo mavililerin devre arası transfer döneminde Alman ekibi Union Berlin’den kiraladığı Tymoteusz Puchacz sözleşme imzalamak için kente geldi. Menajeriyle birlikte İstanbul’dan saat 18.00 uçağıyla yola çıkan oyuncu saat 19.40’ta Trabzon Havalimanı’na geldi. Havalimanı çıkışında az sayıdaki taraftar 22 yaşındaki oyuncuyu karşıladı.

Polonyalı sol bek Puchacz, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalayarak yeni takımıyla ilk idmanına çıkacak.

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