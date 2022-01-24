TYT ve AYT Matematikte en popüler yayınevi hangisi? TYT ve AYT Matematikte en çok tercih edilen yayınevi hangisi? AYT-TYT Matematikte öncü yayınevi olarak hangi yayınevi gösteriliyor?

YKS’de çıkacak soruları en iyi bilen yayınevi hangisi? YKS’de çıkacak soruları önceden en iyi tahmin eden yayınevi olarak hangi yayınevi biliniyor? YKS derece öğrencileri Matematiğe nasıl hazırlanıyor? Derece öğrencileri hangi yayınevini en çok tercih ediyorlar. TYT ve AYT Matematikte en popüler yayınevi hangisi? YKS sayısalda nasıl derece yapılır? Matematiğin ilacı nedir? AYT-TYT Matematikte lider yayınevi hangisi? AYT-TYT Matematikte öncü yayınevi olarak hangi yayınevi gösteriliyor? Acil Matematiğin koordinatörü kim? Acil Matematiğin kadroları hangi meşhur hocalardan oluşuyor? TYT-AYT Matematikte Türkiye’nin en meşhur hocaları kim? İşte TYT ve AYT Matematikte en çok tercih edilen yayınevi :

Sınava dayalı eğitim modelini benimseyen ülkemizde özellikle YKS sınavında ana ders olarak Matematik dersi büyük bir önem arz ediyor. Matematiği çok güçlü olan bir öğrenci hem Fizikte hem de Kimyada başarı bakımından büyük avantaj sağlamış oluyor. Yani iyi derecede Matematik bilen bir öğrenci Kimya ve Fizik derslerinde fazla zorlanmıyor. Puan hesaplama ve derece bakımından avantaj elde etmede de Matematik bir numaralı olmazsa olmaz dersler arasında yerini koruyor. Derece öğrencileri arasında da sözel ve eşit ağırlığa göre sayısal alanı her daim en önde yer alıyor. Ülkemizde sayısal ve Matematik alanında YKS hazırlık öğrencilerine hizmet veren pek çok yayınevi bulunuyor. Ancak aralarında öyle bir yayınevi var ki; derece öğrencileri o yayınevinin sorularını çözmeden sınava girmiyor. İşte o yayınevi sayısal derece öğrencileri arasında popülaritesini hiçbir zaman yitirmeyen Acil Yayınları olarak karşımıza çıkıyor. Gelin şimdi acil yayınlarını biraz tanıyalım.



DERCE ÖĞRENCİLERİN EN ÖNEMLİ ADRESİ

Acil yayınları piyasaya ilk çıktığı yıllarda öğrenciler arasında “zor” algısıyla çıkıyor. Bundan ötürü YKS’de derece yapmak, rekor kırmak isteyen öğrenciler en zoru da denemek istiyor. Bir nevi YKS’de derece yapmak isteyen hazırlık öğrencilerinin en önemli adresi Acil Yayınları oluyor. Ancak daha sonraki yıllarda Acil Matematik yöneticileri zorun yanında orta seviyeye de hitap etmek istiyor ve bu hedefte de başarılı olunuyor. Şimdilerde Acil Matematiği hem orta seviye öğrencileri hem de en üst seviye öğrencileri tercih ediyor.

TÜRKİYE’NİN EN TECRÜBELİ KADROSU ACİL’DE

Acil Matematik yetkililerinin verdiği bilgiye göre; artık Acil Yayınlarının ana kitapları üst seviyeye diğerleri de orta seviye ve her öğrenciye göre hazırlanıyor. Acil Matematiğin yazar kadrosu Türkiye’nin en tecrübeli ve alanında en uzman isimlerden oluşuyor. Yıllarını dershanecilik ve sınav sistemine vermiş olan çok deneyimli isimler bugün artık Acil Matematik kadrolarında görev alıyor. Koordinatörlüğünü Tevfik Görgün’ün üstlendiği Acil Matematik yazarları arasında şu isimler bulunuyor: Mahsum Öztürk, İbrahim Turan Başay, Kenan Kara, Alper Doğan, Mehmet Karayel, Metin Çakır, İlker Topbaştekin, Mürüvvet Özen, Yunus Karakuş, Yusuf Dinç, Yılmaz Kemal Yıldız, Tuncay Gülşen, Yusuf Sönmez, Barış İşcan, Hamza Sincar, Tuba Topçu ve Büşra Günkaya…

BRANŞ YAYINLARININ ÖNCÜSÜ KONUMUNDA

Malum olduğu üzere ülkemizde yayınevleri pek çok alan ve derste yardımcı kaynak eserler üretiyor. Ancak Acil Yayınları bir istisna olarak dikkat çekiyor. Acil Yayınları artık günümüzde büyük önem arz eden branş yayıncılığının öncülerinden kabul ediliyor. Çünkü Türkiye’de ilk kez Acil Yayınlarının uyguladığı ve bu alanda marka olduğu branş yayıncılığını artık pek çok yayınevi de tercih etmek zorunda kalıyor. Pek çok alanda olduğu gibi YKS ve LGS hazırlıkta da branşlaşmak büyük önem taşıyor. Branşlaşma oranında da başarı artıyor.

ACİL MATEMATİK BAŞARISINI NEYE BORÇLU?

Acil Matematiği diğer yayınlara göre daha popüler kılan en bariz özelliği “yenilikçilik” oluyor. Bir anlamda yeni nesil soru tipi ve değişimleri takip etmesi. Örneğin Acil Matematik 2017 yılında ÖSYM tarafından yapılan TYT ile AYT sınav sistemi değişikliğini çok hızlı biçimde analiz ediyor ve eserlerine bu uygulamayı entegre etmeyi başarıyor. ÖSYM’nin uyguladığı görselliği en iyi biçimde hayatiyete geçiren yayınevleri arısına giriyor.

İŞTE DERECE YAPTIRAN O ESERLER

Bugün derece öğrencilerinin elinden düşürmediği Acil Yayınlarının 35 civarında eseri var.Bu eserleri şöyle özetleyebiliriz:

1-Ana soru bankaları (TYT matematik, AYT matematik, TYT-AYT Geometri olmak üzere)

2-TYT-AYT fasikül setleri (Konu anlatımı)

3-Kolay Matematiğin ilacı serisi

4-TYT AYT Denemeleri

5-Ara sınıf soru bankası ve setleri

Ayrıca hem ara sınıflar için hem de YKS alanında AYT ve TYT hazırlık eserleri bulunuyor. Ana soru bankaları ortanın biraz üzeri olarak kabul ediliyor. Fasikül setleri ise orta seviye olarak biliniyor. Matematiğin İlacı serisi ise başlangıç olarak kabul görüyor. Konu anlatım sırasına göre kısa konu özetleri ile düzenlenmiş kavrama testleri, tüm konuyu kapsayan ünite testlerini Acil Matematik Yayınlarında bulmak mümkün.Öte yandan bütün eserlerin karekodlu PDF çözümleri ile video çözümlerine ulaşılabiliyor. Acil Yayınlarının internet sitesinden de bu imkanlardan yararlanmak mümkün olabiliyor.

MEŞHURLAR ACİL MATEMATİK KANALINDA

Acil Matematiğin ara sınıf kanalı da mevcut. Artık TYT-AYT Matematik alanında tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı SML Hoca ile Geometrilerde Kenan Kara Hoca Acil Matematik hocaları olarak hizmet veriyor. Her iki isminde Youtube kanalları çok sayıda takipçi çekmeyi başarıyor.

ÇIKMIŞ DEĞİL ÇIKACAK SORUDA İDDİALI

Acil yayınlarının iddialı olduğu bir diğer alan ise YKS’de çıkmış değil çıkabilecek sorular… Acil Yayınları çıkabilecek sorularda bir hayli iddialı… Bu yönüyle de YKS öğrencileri Acil Matematiği tercih ediyor. Bilindiği üzere ÖSYM dönem dönem soru sitillerinde değişikliğe gidiyor. Bu noktada Acil Yayınlarının simülasyonları devreye giriyor ve çıkacak sorular konusunda öğrencilere önemli projeksiyonlar açıyor.

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