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TZOB Başkanı Bayraktar: Kırsal kalkınma hibe destekleri, tarım sektöründeki ekonomik yatırımları olumlu etkilemektedir

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son açıklanan kararla 2021-2025 yıllarında uygulanacak kırsal kalkınma hibe desteklerinin tarım sektöründeki ekonomik yatırımları olumlu etkilediğini bildirdi.
TZOB Başkanı Bayraktar: Kırsal kalkınma hibe destekleri, tarım sektöründeki ekonomik yatırımları olumlu etkilemektedir

Bayraktar, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni hibe desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarım destekleri içinde yer alan kırsal kalkınma desteklerinin sektör için önemli destek kalemlerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, kırsal kalkınma destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi ile Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi programlarının da yer aldığını söyledi.

Bayraktar, son açıklanan kararla 2021-2025 yıllarında uygulanacak kırsal kalkınma hibe desteklerinin tarım sektöründeki ekonomik yatırımları olumlu etkilediğine işaret ederek, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımlarının proje bazlı desteklendiğini kaydetti.

Kırsal kalkınma desteklerinin destek bütçesi içindeki payının yüzde 7,5 seviyesinde kaldığına dikkati çeken Bayraktar, bu desteklerin artırılmasının önem taşıdığını dile getirdi. Bayraktar, bu desteklere yönelik başvuruların kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin, "2022 yılı için makine-ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimcimize toplamda 1,1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız. Yeni hibe programımızın çiftçilerimize, yatırımcılarımıza ve tarım sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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