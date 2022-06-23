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TZOB, ortalama kurbanlık fiyatlarını açıkladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlıkların ülke genelindeki ortalama fiyatının büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında olmasının beklendiğini bildirdi.
TZOB, ortalama kurbanlık fiyatlarını açıkladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklara ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de yıllık 960 bini büyükbaş, 2 milyon 850 bini küçükbaş olmak üzere toplamda 3 milyon 850 bine yakın hayvanın kurbanlık olarak kesildiğini bildirdi.

Talepte yaşanması muhtemel düşüşün üreticileri düşündürdüğünü belirten Bayraktar, "Sahadan aldığımız bilgilere göre, vatandaşlarımızın alım gücünün düşmesi nedeniyle bu yıl kurbanlık satışlarında en az yüzde 25 civarında azalma olacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, üreticilerin, yüksek nakliye ve çadır kiralarının yanı sıra alım gücünde de yaşanan düşüş nedeniyle kurbanlıklarını mümkün olduğunca kendi ahırlarında satmaya çalışacaklarına işaret ederek bu yıl yaklaşık 720 bini büyükbaş, 2 milyon 150 bini de küçükbaş olmak üzere toplamda 2 milyon 870 bin kurbanlık hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Bayraktar yem, elektrik, işçilik, veteriner ilaç ve nakliye gibi girdilerde bu yıl ciddi artış yaşandığını belirterek bu durumun dolaylı olarak kurbanlık fiyatlarına da yansıdığını vurguladı.

Kurbanlık fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına ve türüne göre değiştiğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti: "Ülkemizde ortalama fiyatlar, hayvan başına büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor. Canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 50 lira ile 75 lira, küçükbaş hayvanlarda 50 lira ile 80 lira arasında olacağı öngörülüyor. Bu fiyatlar bayram yaklaştıkça talebe göre de değişebilecektir. Fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 107,6, küçükbaşta ise yüzde 90,6 arttı. Ortalama fiyat kilogram başına; büyükbaşta 29 lira 46 kuruştan 61 lira 15 kuruşa, küçükbaşta ise 33 lira 36 kuruştan 63 lira 57 kuruşa çıktı. Büyükbaş hayvanlarda hisseli satışlar da illere göre 4 bin lira ile 8 bin lira arasında değişiyor."

EKONOMİYE KAZANDIRILACAK TAHMİNİ DERİ DEĞERİ, 241,6 MİLYON LİRA

Standartlara uygun kesilmiş ve tuzlanmış yaş koyun derisinin adetinin yaklaşık 20 liraya satıldığını aktaran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: "Tahmini olarak 2 milyon 150 bin küçükbaş hayvan kesileceği hesap edildiğinde küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değeri yaklaşık olarak 43 milyon lirayı bulacaktır. Kesilecek 720 bin büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değeri ise 259 milyon 200 bin liraya ulaşacak. Kurbanlıklar çoğu yerde ehil olmayan kişiler tarafından kesildiği için deride ciddi olarak ekonomik kayıp oluşuyor. Kayıplar da göz önüne alındığında, Kurban Bayramı'nda ekonomiye kazandırılacak tahmini deri değerinin 241 milyon 600 bin lira civarında olması bekleniyor."

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