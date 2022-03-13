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U23 Güreş Milli Takımından tarihi başarı

Bulgaristan’da yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında Türkiye madalyalara adeta ambargo koydu ve tarihi başarılara imza attı.
U23 Güreş Milli Takımından tarihi başarı

Plovdiv şehrinde düzenlenen ve 27 ülkeden sporcunun katıldığı şampiyonayı Türkiye 4 altın, 4 gümüş ve 12 bronz madalya ile tamamladı. Böylece Türkiye, kazandığı 20 madalya ile U23 Avrupa Şampiyonasında en fazla madalya kazandığı turnuvaya imza attı. Milliler, bundan önce en fazla madalyayı, 2018’de düzenlenen şampiyonada 17 kez kürsüye çıkarak yaşamıştı. Öte yandan Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu, erkekler grekoromen ve serbest stilde de Avrupa ikincisi olarak tarihinde ilk kez üç kategoride de Avrupa’da ilk 3’e girmeyi başardı.

BAŞKAN ŞEREF EROĞLU’NDAN KUTLAMA

Turnuvada ay-yıldızlı formayı başarı ile temsil eden bütün sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “Çok mutluyuz, artık geleceğe daha da güvenle bakıyoruz. Gençlerimiz her anlamda tarih yazdılar. Emeğe geçenleri yürekten kutluyorum. Bundan sonra da bir olarak, el ele vererek, çok çalışarak tarih yazmaya devam edeceğiz. Durmak yok! Her şey ata sporumuz için” diye konuştu.

TÜRKİYE, KADINLAR SERBEST STİLDE AVRUPA ŞAMPİYONU

Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu oldu. Millilerimiz turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayarak tarihe geçti.

Altın Madalya: 57 kilo Elvira Kamaloğlu 

Gümüş Madalya: 68 kilo Aslı Demir

Bronz Madalya: 53 kilo Rahime Arı, 55 kilo Zeynep Yetgil, 65 kilo Yağmur Çakmak, 76 kilo Mehtap Gültekin

ERKEKLER GREKOROMENDE AVRUPA İKİNCİLİĞİ

Ay-yıldızlı güreşçiler, grekoromen stilde 1 altın, 3 gümüş ve 3 de bronz madalya kazandı ve Avrupa ikincisi oldu. 

Altın Madalya: 55 kilo Emre Mutlu

Gümüş Madalya: 67 kilo Kadir Kamal, 72 kilo Abdullah Toprak ve 130 kilo Fatih Bozkurt

Bronz Madalya: 97 kilo Mustafa Olgun, 77 kilo Abdurrahman Kalkan ve 63 kilo Mustafa Safa Yıldırım 

TÜRKİYE, ERKEKLER SERBEST STİLDE AVRUPA İKİNCİSİ

Birbirinden çekişmeli mücadelelerin yaşandığı erkekler serbest stilde 2 altın, 5 de bronz madalya kazanan milliler, Avrupa ikincisi olarak turnuvayı tamamladı.

Altın Madalya: 61 kilo Emrah Ormanoğlu, 92 kilo Feyzullah Aktürk

Bronz Madalya: 65 kilo Hamza Alaca, 74 kilo İsmet Çiftçi, 79 kilo Abdulvasi Balta, 86 kilo Emre Çiftçi, 125 kilo Adil Mısırcı

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