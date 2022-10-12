  • BIST 3.568,77
  • Altın 997.55
  • Dolar 18.5869
  • Euro 18.0478
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

Üç boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Seramik Araştırma Merkezinde, bir yüksek lisans öğrencisinin tez konusuyla başlatılan projeyle 3 boyutlu yazıcıyla seramik ürünler elde ediliyor.
Üç boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar

Seramik Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serap Ünal, gazetecilere, üç boyutlu yazılımla seramik üretimini denemek istediklerini söyledi.

Araştırmalarının sonucunda Türkiye’de kimsenin bunu yapmadığını öğrendiklerini anlatan Ünal, "Araştırmaya devam ettiğimizde bunu yapabileceğimizi gördük. İlk önce Isparta yöre toprağının kullanmak için analizlerini yaptık. Web projesine dönüştürdük. Projemiz üniversitemiz tarafından uygun görüldü ve desteklendi. Desteklenmesi sonucunda makineyi ABD'den getirdik." diye konuştu.

Gelen makineyle Isparta toprağını kullanarak üretime başladıklarını dile getiren Ünal, başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

uc-boyutlu-yaziciyla-seramik-urunler-yapiyorlar2.jpg

Ünal, şu anda günde 10 parça üretim yapabildiklerini kaydetti.

Projenin asıl amacının arkeolojik çalışmalarda bulunan kırık parçaları 3 boyutlu yazılımla tamamlayabilmek olduğunu dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

"Arkeolojik alanlarda çıkan kırık buluntuların üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar aylarca süren çalışmalar. Bu süreyi nasıl kısaltabiliriz, bu kırık parçaları üç boyutlu yazılımla nasıl çözüm üretebilir ve tamamlayabiliriz diye düşünüyoruz. Yöre toprağından da bunu yaptığımız zaman aslında arkeolojik alanda da çok büyük faydalar sağlayacağız."

uc-boyutlu-yaziciyla-seramik-urunler-yapiyorlar3.jpg

Proje araştırmacısı yüksek lisans öğrencisi Uygar Hasekioğlu da projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu, cihazın başka birçok alanda da kullanılabileceğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor11 Ekim 2022 Salı 09:35
  • Anadolu leoparı fotokapanda10 Ekim 2022 Pazartesi 17:31
  • Kastamonu açıklarında 5 hortum10 Ekim 2022 Pazartesi 17:15
  • 5 metrekarelik dükkanında 100 ayrı markaya ait 120 çeşit gazoz satıyor10 Ekim 2022 Pazartesi 14:55
  • Talasemi hastası 3 kardeş, kardeşlerinden alınan kök hücreyle sağlığına kavuştu10 Ekim 2022 Pazartesi 14:42
  • Anadolu leoparı bir kez daha görüntülendi10 Ekim 2022 Pazartesi 10:55
  • Damat gelini babaevinden kepçeyle aldı10 Ekim 2022 Pazartesi 10:42
  • Kafasında futbol topuyla ülke ülke pedal çeviriyor10 Ekim 2022 Pazartesi 10:35
  • Astsubay Hasan Yağmur kispet giyip çayıra çıkarak yağlı güreş turnuvalarına katılıyor10 Ekim 2022 Pazartesi 10:33
  • Çiçekleri açan safranda hasat başladı10 Ekim 2022 Pazartesi 10:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti