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Üç günde 38 bin 276 araç sürücüsü radara takıldı

Türkiye genelinde 22-23-24 Temmuz tarihlerinde yapılan denetimlerde hız ihlalinde bulunduğu tespit edilen 38 bin 276 araç sürücüsüne ceza yazıldı.
Üç günde 38 bin 276 araç sürücüsü radara takıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de geçen yıl meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 38'i hız kuralının ihlal edilmesi sonucunda meydana geldi.

Hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla 22-23-24 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, hız limitlerini aşan 38 bin 276 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Alkol ve uyuşturucu denetimi
Öte yandan, aynı tarihlerde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde ise 52 bin 763 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde, alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 1441 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alınırken, 1 sürücünün ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı belirlenerek hakkında idari ve adli işlem başlatıldı.

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