Üç Mehmetçiği şehit eden teröristler, 5 ay sonra etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün 9 Aralık 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde şehit düştüğü hatırlatıldı.
Şehitler için bölgede tespit edilen terör hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğu ve ilk anda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin de yaklaşık 5 ay önce Mehmetçiği şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı bildirildi.
Açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Mehmetçiklerimizin etkisiz hale getirdiği 2 kadın teröristin 'Berfin Zilan' ve 'Bazel Zagros' kod adlı teröristler olduğu belirlendi. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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