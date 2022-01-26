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Üç nakdi sosyal destek programı ile 259 milyon TL ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayına ilişkin üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 259 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi.
Üç nakdi sosyal destek programı ile 259 milyon TL ödeme yapılacak

Bakan Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında Ocak ayında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımı" ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını, "Şartlı Sağlık Yardımı" ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını belirtti.

Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini kaydeden Yanık, "Bu kapsamda, Ocak ayına ilişkin bu üç sosyal yardım programlarımız ile 259 milyon TL ödeme yapacağız." ifadesini kullandı.

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