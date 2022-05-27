Üç seribaşı tenisçiden Fransa Açık'a erken veda

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar seribaşlarından Danielle Collins, Jelena Ostapenko ile Simona Halep ikinci turda elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuva, beşinci gün maçlarıyla devam etti.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı Swiatek, 43 numaralı seribaşı ABD'li Alison Riske'yi 6-0 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek üçüncü tura adını yazdırdı. 20 yaşındaki tenisçi, bu sezonki galibiyet serisini 30 maça taşıdı.

3 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa ise 2 saat 17 dakika süren mücadelenin ardından Slovenyalı Kaja Juvan'ı (68 numaralı seribaşı) 7-5, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti.

Turnuvaya tarafsız sporcu unvanıyla katılan 7 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, vatandaşı Madison Brengle'ı 2-0'lık (6-1, 6-3) skorla geçti.

Collins, Ostapenko ve Halep elendi

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta final oynayan 9 numaralı seribaşı ABD'li Collins, vatandaşı Shelby Rogers'a (50 numaralı seribaşı) 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

2017 Fransa Açık'ı kazanan 13 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko, Fransız Alize Cornet'e 2-1 (6-0, 1-6, 6-3); 2018 Fransa Açık şampiyonu 19 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ise dünya 74 numarası Çinli Qinwen Zheng'e aynı skorla (2-6, 6-2, 6-1) mağlup olarak ikinci turda elendi.

Maçlarını kazanan ABD'li 11 numaralı seribaşı Jessica Pegula, 16 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina ve 20 numaralı seribaşı Rus Daria Kasatkina ise yollarına devam etti.

Medvedev ile Tsitsipas üçüncü turda

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Sırbistanlı Laslo Djere'yi 3-0 (6-3, 6-4, 6-3), 4 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ise Çek Zdenek Kolar'ı (134 numaralı seribaşı) 6-3, 7-6, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-1'le geçerek tur atladı.

7 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev ise dünya 65 numarası Arjantinli Federico Delbonis'i 6-3, 3-6, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Rakiplerini yenen 8 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, 11 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, 12 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ve 20 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, üçüncü tura kaldı.