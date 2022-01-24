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Uçaklar havada tur atıyor 

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında hava ulaşımını olumsuz etkilerken, uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. 
Uçaklar havada tur atıyor 

Akşam saatlerinden etkisini arttıran yoğun kar yağışı hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilirken, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı. Havalimanı İşletmecisi İGA, 24 saat boyunca pistleri açık tutmak için 130 kar temizleme aracı ve 200 personelle yoğun çaba sarf ediyor. 

THY BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın 31 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan 24'ü dış hat 12'si iç hat olmak üzere toplam 36 seferi iptal etti. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Hava koşullarının operasyonlarımıza olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla tedbirler almaya devam ediyoruz. 24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 36 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz" açıklamasında bulundu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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