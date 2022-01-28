Uçaklara isabet etti: Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki uluslararası havalimanına füzeli saldırı düzenlendi. 6 roket kullanıldığı saldırıda, bazı sivil uçakların hasar aldığı belirtildi.

Iraklı güvenlik yetkilileri, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil bölümüne 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Füzelerden biri, içinde yolcu olmayan bir uçağa isabet etti.

Roketlerin bazıları havalimanı pistine düşerken sivil kısmına düşen bazı füzelerin bir uçağa isabet ettiği bildirildi.

Saldırı sırasında devreye giren Irak Hava Savunma Sisteminin, bazı roketleri önlediğini aktarıldı.

Bu olay, 3 Ocak'tan bu yana havalimanına yapılan 3. saldırı oldu.