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Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık bazda yüzde 7,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artış gösterdi.
Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık bazda yüzde 7,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın şubat ayında 12 milyon 695 bin 710 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yıl aynı ayında yüzde 7,1 artışla 13 milyon 602 bin 642 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 1,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,1 artış kaydetti.

Aylık bazda yüzde 0,6 yükseliş
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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