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Ücretsiz arıcılık eğitimleri yeniden başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te arıcılığın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve markalaşması için ücretsiz arıcılık eğitimi vermeye devam ediyor. 
Ücretsiz arıcılık eğitimleri yeniden başlıyor

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Merkez Arıcılık Birliği ile yapılan protokol kapsamında kurulan Arıcılık Akademisi’nde dersler 23 Mayıs’tan itibaren yeniden başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te bal üretimini artırmak için de harekete geçti. 

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Arı yetiştiricilerinin daha kaliteli bal üretmesi için eğitim desteği de sağlayan ABB, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Merkez Arıcılık Birliği ile yaptığı protokol kapsamında Arıcılık Akademisi kurdu.  

ARICILIK AKADEMİSİ’NE YOĞUN İLGİ
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği ücretsiz arıcılık eğitimlerine gelen yoğun talep nedeniyle bu yıl yeniden başlıyor.

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Arıcılık faaliyeti ile uğraşan yetiştiriciler kadar arıcılığa yeni başlamak isteyen vatandaşların da katılabileceği “Arıcılık Akademisi”nde dersler, 23 Mayıs’tan itibaren uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek.

EĞİTİMLER 6 NOKTADA VERİLECEK

Teorik ve uygulamalı verilecek arıcılık eğitimi için yaklaşık 200 kişi başvuruda bulunurken, Arıcılık Akademisi’nde dersler bu yıl 10.00-16.45 saatleri arasında şu noktalarda verilecek:
-23 Mayıs 2022: Beypazarı Kaymakamlık Konferans Salonu,
-24 Mayıs 2022: Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi,
-25 Mayıs 2022: Kızılcahamam Gençlik Merkezi,
-26 Mayıs 2022: Gölbaşı Kadınlar Lokali,
-27 Mayıs 2022: Çubuk Aile Yaşam Merkezi,
-30 Mayıs 2022: Keçiören Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi

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