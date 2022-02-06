Ücretsiz Kick Boks eğitimine ilgi büyük

Ankara’da 300 Çocuk 300 Sporcu Projesi” kapsamında birçok spor branşını Başkentli çocuklarla buluşturan ASKİ Spor Kulübü, 8-12 yaş aralığındaki çocuklara haftada 3 gün ücretsiz Kick Boks eğitimi de veriyor.

Başkent’te sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporun her branşına destek vermeye de devam ediyor.

ASKİ Spor Kulübünün “Ankara’da 300 Çocuk 300 Sporcu Projesi” kapsamında öncelikle dezavantajlı ailelerin çocuklarına sporu sevdirmek amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz branşlardan biri olan Kick Boks eğitimi de yoğun ilgi görüyor.





UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE ÜCRETSİZ EĞİTİM

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 11 Eylül 2021 tarihinde başlatılan proje sayesinde birçok spor branşı ile tanışma fırsatı bulan Başkentli çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor eğitimi alıyor.

8-12 yaş aralığındaki çocuklara Şehit Kubilay Mahallesi 1734. Sokak No: 3/B adresinde bulunan spor salonunda Kick Boks eğitimi vermeye başladıklarını belirten ASKİ Spor Kulübü Kick Boks Antrenörü Cengiz Fahrioğlu, kursa olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Spor Kulübünün ortaklaşa düzenlediği ücretsiz Kick Boks eğitimini 8-12 yaş grubu aralığındaki çocuklara haftada 3 gün (Salı, Perşembe ve Cumartesi) vermekteyiz. Çocuklarımıza böyle bir imkânı tanıdıkları için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve ASKİ Spor Kulübüne teşekkür ederiz.”

Kick Boks Branş Sorumlusu Ümit Yıldız da bu yaş grubundaki tüm çocukların kurslara katılabileceğini vurgulayarak, “Başkanımız Sayın Mansur Yavaş öncelikle dezavantajlı ailelerin çocuklarının spor yapabilmesi için böyle bir proje başlattı. Kurslarımızı başarı ile tamamlayan çocuklarımız bu sporu devam ettirdiği sürece milli takıma kadar yükselebilecek. Geleceğin şampiyonları buradan çıkacak’’ dedi.

HEDEFLERİ ŞAMPİYONLUK

ASKİ Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen eğitimlere katılan çocuklarının disiplinli çalışma düzeni sayesinde birçok kötü alışkanlıktan kurtulduğunu dile getiren aileler dışında hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen çocuklar ise düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Muhammet Emin Eroğlu: “Kick Boks eğtimi almak için kursa katılmaya karar verdim. Hocalarımız burada tekme ve yumruk tekniklerini gösteriyor. En büyük hedefim ileride Kick Boks şampiyonu olmak.”

-Eymen Fahrioğlu: “Kick Boks eğitimi alıyorum, derslerimiz çok eğlenceli geçiyor.”

-Habib Uçar: ‘‘Kick Boks derslerimiz çok güzel geçiyor, hocalarımız burada tekme ve yumruk tekniklerini gösteriyorlar. Avrupa’da milli Kick Boks şampiyonu olmak için bu kursu tercih ettim.”

-Tuana Gümüş: “Kick Boks eğitiminde hocalarımız bizimle yakından ilgileniyor ve bizlere bu sporun tekniklerini öğretiyorlar. Bu sporu çok seviyorum ve bayrağımızı Avrupa’da dalgalandırmak istiyorum.”

-Sevda Gümüş: “Çocuklarımız için başlatılan kurslardan çok memnunum. Çocuklarımız hem spor yapıyor hem de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’