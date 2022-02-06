  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.15585
  • Dolar 13.5481
  • Euro 15.5232
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -3 °C
»

Ücretsiz Kick Boks eğitimine ilgi büyük

Ankara’da 300 Çocuk 300 Sporcu Projesi” kapsamında birçok spor branşını Başkentli çocuklarla buluşturan ASKİ Spor Kulübü, 8-12 yaş aralığındaki çocuklara haftada 3 gün ücretsiz Kick Boks eğitimi de veriyor.
Ücretsiz Kick Boks eğitimine ilgi büyük

Başkent’te sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporun her branşına destek vermeye de devam ediyor.

ASKİ Spor Kulübünün “Ankara’da 300 Çocuk 300 Sporcu Projesi” kapsamında öncelikle dezavantajlı ailelerin çocuklarına sporu sevdirmek amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz branşlardan biri olan Kick Boks eğitimi de yoğun ilgi görüyor.

toy_0306.jpg
 
UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE ÜCRETSİZ EĞİTİM
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 11 Eylül 2021 tarihinde başlatılan proje sayesinde birçok spor branşı ile tanışma fırsatı bulan Başkentli çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor eğitimi alıyor.

8-12 yaş aralığındaki çocuklara Şehit Kubilay Mahallesi 1734. Sokak No: 3/B adresinde bulunan spor salonunda Kick Boks eğitimi vermeye başladıklarını belirten ASKİ Spor Kulübü Kick Boks Antrenörü Cengiz Fahrioğlu, kursa olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çekerek şöyle konuştu:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Spor Kulübünün ortaklaşa düzenlediği ücretsiz Kick Boks eğitimini 8-12 yaş grubu aralığındaki çocuklara haftada 3 gün (Salı, Perşembe ve Cumartesi) vermekteyiz. Çocuklarımıza böyle bir imkânı tanıdıkları için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve ASKİ Spor Kulübüne teşekkür ederiz.”

Kick Boks Branş Sorumlusu Ümit Yıldız da bu yaş grubundaki tüm çocukların kurslara katılabileceğini vurgulayarak, “Başkanımız Sayın Mansur Yavaş öncelikle dezavantajlı ailelerin çocuklarının spor yapabilmesi için böyle bir proje başlattı. Kurslarımızı başarı ile tamamlayan çocuklarımız bu sporu devam ettirdiği sürece milli takıma kadar yükselebilecek. Geleceğin şampiyonları buradan çıkacak’’ dedi.

toy_0367.jpg

HEDEFLERİ ŞAMPİYONLUK
ASKİ Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen eğitimlere katılan çocuklarının disiplinli çalışma düzeni sayesinde birçok kötü alışkanlıktan kurtulduğunu dile getiren aileler dışında hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen çocuklar ise düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler: 
-Muhammet Emin Eroğlu: “Kick Boks eğtimi almak için kursa katılmaya karar verdim. Hocalarımız burada tekme ve yumruk tekniklerini gösteriyor. En büyük hedefim ileride Kick Boks şampiyonu olmak.”
-Eymen Fahrioğlu: “Kick Boks eğitimi alıyorum, derslerimiz çok eğlenceli geçiyor.”
-Habib Uçar: ‘‘Kick Boks derslerimiz çok güzel geçiyor, hocalarımız burada tekme ve yumruk tekniklerini gösteriyorlar. Avrupa’da milli Kick Boks şampiyonu olmak için bu kursu tercih ettim.”
-Tuana Gümüş: “Kick Boks eğitiminde hocalarımız bizimle yakından ilgileniyor ve bizlere bu sporun tekniklerini öğretiyorlar. Bu sporu çok seviyorum ve bayrağımızı Avrupa’da dalgalandırmak istiyorum.”
-Sevda Gümüş: “Çocuklarımız için başlatılan kurslardan çok memnunum. Çocuklarımız hem spor yapıyor hem de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı06 Şubat 2022 Pazar 09:51
  • AHİD korosu kuruldu05 Şubat 2022 Cumartesi 14:20
  • Vedat Kaptan Yurdakul, yıllar sonra Radyo Angara TV’deki canlı yayınla izleyicilerle buluştu05 Şubat 2022 Cumartesi 04:22
  • Bisikletli ulaşımın yaygınlaşması için imzalar atıldı05 Şubat 2022 Cumartesi 02:21
  • Başkan Köse, şampiyonlarla bir araya geldi05 Şubat 2022 Cumartesi 01:23
  • Armada Rov ekibi Başkan Çetin’i ziyaret etti05 Şubat 2022 Cumartesi 00:24
  • Altındağlı gençler, atık materyalleri sanat eserine dönüştürdü05 Şubat 2022 Cumartesi 00:20
  • AŞTİ'de 500 polisle denetim; 72 kişiye 52 bin TL ceza04 Şubat 2022 Cuma 10:48
  • Başkent güne kar ile başladı04 Şubat 2022 Cuma 09:08
  • Açıkgöz'ün kardan panda hayali gerçekleşti04 Şubat 2022 Cuma 04:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti