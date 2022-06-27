Uçurtma Şenliği'ne yoğun ilgi

Keçiören Belediyesi ve Keçiören Çorumlular Derneği iş birliğinde ilçedeki Kartaltepe Kent Ormanı’nda uçurtma şenliği düzenlendi.

Uçurtma şenliğine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır, Keçiören Çorumlular Derneği Başkanı Okay Erözgün, dernek üyeleri ve çocuklar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

DEĞERLERİMİZİ YAŞATACAĞIZ

Başkan Altınok, çocukların yoğunlukta olduğu katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Nesil değişti. Çocuklarımızın oyunları değişti. Dijital bir dünyaya girdiler. 3-4 yaşındaki çocuklarımızın yaptığını şu an biz yapamıyoruz. Biz sokaklarda oyun oynayarak büyüdük, onlar daha farklı büyüyor. Tabi önceki çocuklar daha sağlıklıydı, şimdi çocuklarımız daha çabuk hastalanıyor. Bizim çok arkadaşımız vardı ve arkadaşlık hukukumuz oluşuyordu. Şimdi sosyal medyada çocuklarımız enerjilerini atamıyor. Bilye, topaç, seksek, futbol gibi her türlü oyunu oynardık. Kışın kızak kayardık. Değerlerimizi yaşatmak için çok yakında geleneksel çocuk oyunları festivali yapacağız.” dedi.

KEÇİÖREN’DE ÇOCUK OLMAK GÜZEL

Keçiören'de çocuk olmanın önemli avantajları olduğunu da dile getiren Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Keçiören’de çocuk olmak güzel. Biz çocukluğumuzda Gençlik Parkı’na ya da Kuğulu Park’a giderdik. Şimdi buralara gitmek yerine çocuklarımız için Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, teleferik, aqua parklar, lunapark, buz pateni pisti gibi onlarca tesis yaptık. Türkiye’de en çok park olan ilçe Keçiören. Şimdi 1.840 dönümlük bir park daha yapıyoruz. Orman Genel Müdürlüğümüzden aldığımız bu alana Türkiye’nin en büyük parklarından birini yapıyoruz. Kösrelik göletine de su oyunları alanı yapacağız. Burası da 179 dönümlük bir alandır. Yine en çok spor tesisi de Keçiören’dedir. Voleybol sahası, tenis kortu, basketbol sahası ve halı sahalarımız ücretsiz hizmet veriyor. Bu anlamda Keçiören’de çocuk olmak güzel.”

Başkan Altınok uçurtma şenliğinin düzenlenmesine katkı sunan sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ederek, “Çorumlu Dernekler Federasyonumuza, Keçiören Çorumlular Derneğimize ve uçurtma şenliğinin düzenlenmesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Altınok konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte çocuklara uçurtma dağıtırken, daha sonra onlarla birlikte uçurtma uçurdu.