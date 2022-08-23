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Ucuz sosyal konuta başvuru şartları belli oldu

Önümüzdeki günlerde detayları açıklanacak olan yeni sosyal konut yani ucuz konut projesine kimlerin başvurabileceği belli oldu. İşte sosyal konuta başvuru şartları ile vade süreleri:
Ucuz sosyal konuta başvuru şartları belli oldu

Önümüzdeki günlerde detayları açıklanacak olan ucuz konut yani yeni sosyal konut projesine kimlerin başvurabileceği belli oldu.

İşte sosyal konuta başvuru şartları ile vade süreleri:

Uygun fiyata konut imkanı sunacak olan projeye, geliri İstanbul'da 16 bin, Ankara'da 14 bin liranın altında olanlar başvurabilecek.

Başvurular TOKİ'ye yapılacak.

Yeni sosyal konut projesinde taksitler 240 aya kadar yani 20 yıla kadar çıkabilecek. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(Yeni sosyal konut projesi) İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak." dedi.

30 YAŞ ALTINA ÖZEL KONTENJAN

Bakan Kurum ucuz konut projesiyle ilgili ayrıca şu bilgileri verdi: "30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

TAKSİTLER TOPLAM HANE GELİRİNİN YÜZDE 30'UNU GEÇMEYECEK

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Bakan Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" diye konuştu.

 

 

 

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