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UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasının sahibi Roma oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma, Feyenoord'u 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasının sahibi Roma oldu

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, İtalya temsilcisi Roma ile Hollanda'nın Feyenoord takımı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki finalde karşılaştı.

Orta saha mücadelesiyle başlayan mücadelede Roma, ilk tehlikeli atağında golü buldu. 32. dakikada Mancini'nin orta sahadan ceza sahasına uzun ortasında Feyenoord savunmasının yaptığı kademe hatasını iyi değerlendiren Zaniolo, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve teknik bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Feyenoord'un kalan dakikalarda etkili bir atak geliştirememesinin ardından Roma, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Feyenoord, 47. ve 50. dakikalarda gole çok yaklaştı.

Köşe vuruşu organizasyonunda milli oyuncu Orkun Kökçü'nün ceza sahası içine yerden ortasında ters bir vuruş gerçekleştiren Romalı Mancini'nin şutu, direkten döndü. Pozisyonun devamında Feyenoordlu Til'in kaleye yakın mesafeden sert şutunu bu kez kaleci Rui Patricio kurtardı. İkinci tehlikeli atakta ise Feyenoordlu Malacia'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Rui Patricio'nun müdahalesiyle direğe çarparak dışarı çıktı.

Kalan dakikalarda iyi savunma yaparak rakibine önemli bir gol şansı tanımayan Roma, finali 1-0 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.

Mourinho ilki başardı
1961'de Fuar Şehirleri Kupası'nda elde ettiği şampiyonluk dışında Avrupa arenasında başarısı bulunmayan Roma, 61 yıl sonra ikinci kez mutlu sona ulaştı.

Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ise UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupaya uzanan ilk çalıştırıcı oldu.

1970 UEFA Avrupa Kupası, 1974 ve 2002 UEFA Kupası'nın galibi Feyenoord ise Avrupa arenasındaki 4. şampiyonluk şansını değerlendiremedi.

Romalılar, takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğuyla büyük sevinç yaşadı
Futbolda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'nın Feyenoord'u 1-0 yenerek, şampiyon olması Roma Olimpiyat Stadı'nda maçı dev ekranlardan takip eden İtalyan taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi final müsabakası, İtalyan başkentinde büyük ilgiyle takip edildi.

Roma kulübünün organizasyonuyla Olimpiyat Stadı'nda kurulan 6 dev ekranda maçı izleyen yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı taraftar, takımlarına uzaktan da olsa destek oldu.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Nicolo Zaniolo'nun Roma'yı 1-0 öne geçirdiği golle büyük coşku yaşayan İtalyan taraftarlar, ikinci yarıda Feyenoord hücumlarında kaleci Rui Patricio'nun kurtarışlarıyla rahat nefes aldı.

Maçın son düdüğüyle Romalı taraftarlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı.

Taraftarların büyük kısmı daha sonra sahaya girerken, stat hoparlörlerinden çalınan "Teşekkürler Roma" şarkısı başta olmak üzere takımın marşları hep bir ağızdan söylendi.

Sarı-kırmızılı taraftarların kutlaması, başkent Roma sokaklarında gece geç saatlere kadar devam etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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