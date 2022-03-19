  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -5 °C
»

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonunun çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Kurada en dikkat çekici eşleşme Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile Norveç temsilcisi Bodo/Glimt arasında gerçekleşti. Turnuvada aynı grupta yer alan bu iki takım arasında ekim ayında oynanan maçı Bodo/Glimt 6-1 kazanmış ve Mourinho kariyerinin en ağır yenilgisiyle sahadan ayrılmıştı.

Çeyrek finalde ilk maçlar 7 Nisan, rövanşları 14 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak.

Kupanın finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da oynanacak.

Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek final:

Bodo/Glimt (Norveç) - Roma (İtalya)

Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya)

Olimpik Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan)

Leicester City (İngiltere) - PSV Eindhoven (Hollanda)

Yarı final:

Leicester City (İngiltere) - PSV Eindhoven (Hollanda) / Bodo/Glimt (Norveç) - Roma (İtalya)

Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya) / Olimpik Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'u 3-2 yendi19 Mart 2022 Cumartesi 09:15
  • Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakçı şoku18 Mart 2022 Cuma 22:01
  • CAS'tan Rusya kararı18 Mart 2022 Cuma 15:02
  • Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu18 Mart 2022 Cuma 14:55
  • Saran Group'tan yayın ihalesi açıklaması18 Mart 2022 Cuma 14:54
  • Arsenal'li Thomas Partey müslüman oldu18 Mart 2022 Cuma 13:47
  • Berkan Kutlu: Detaylar üzerinden maçı kaybettiğimizi düşünüyorum18 Mart 2022 Cuma 09:53
  • Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez: Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyanslardan birisi18 Mart 2022 Cuma 09:53
  • Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Sonuçtan memnun değiliz18 Mart 2022 Cuma 09:52
  • Beşiktaş yarın Hatayspor'u konuk edecek18 Mart 2022 Cuma 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti