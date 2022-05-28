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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun oyuncusu Pellegrini

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupaya uzanan Roma'nın oyuncusu Lorenzo Pellegrini, sezonun en değerli oyuncusu seçildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun oyuncusu Pellegrini

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, sezonun en değerli oyuncusu ve en iyi 11'i belirlendi.

Turnuvada eleme turu dahil 12 maçta 5 gole imza atan Roma'nın 25 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Pellegrini, turnuvanın en değerli oyuncusu oldu.

Finalde karşılaşan Roma ile Feyenoord'tan 9 isme yer verilen turnuvanın en iyi 11'inde ise şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Rui Patricio (Roma).

Defans: Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Chris Smalling (Roma), Gernot Trauner (Feyenoord), Tyrell Malacia (Feyenoord).

Orta saha: Lorenzo Pellegrini (Roma), Dimitri Payet (Olimpik Marsilya), Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester City), Luis Sinisterra (Feyenoord).

Forvet: Cyriel Dessers (Feyenoord), Tammy Abraham (Roma).

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