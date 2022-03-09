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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın yaşanacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu ilk maçları yarın.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın yaşanacak

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, yarın 8 maçla tamamlanacak.

Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

20.45 PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika)

20.45 Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya)

20.45 Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya)

20.45 Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Kaynak: Haber Kaynağı
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