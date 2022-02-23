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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-22 sezonunda play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak. Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kaybettiği ilk maçın rövanşında, Çekya'nın Slavia Prag takımına konuk olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oluyor

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu, 8 müsabakayla tamamlanacak.

Turu geçen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Bu turdaki eşleşmeler, 25 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'de düzenlenecek kura çekimiyle belirlenecek.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım konumundaki Fenerbahçe, evinde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında, TSİ 23.00'te Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak.

Play-off rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Olimpik Marsilya (Fransa): (1-3)

20.45 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - PSV Eindhoven: (0-1)

20.45 Randers (Danimarka) - Leicester City (İngiltere): (1-4)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Celtic (İskoçya): (3-1)

23.00 Partizan (Sırbistan) - Sparta Prag (Çekya): (1-0)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Fenerbahçe: (3-2)

23.00 PAOK (Yunanistan) - Midtjylland (Danimarka): (0-1)

23.00 Vitesse (Hollanda) - Rapid Wien (Avusturya): (1-2)

Kaynak: Haber Kaynağı
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