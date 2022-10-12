  • BIST 3.568,77
  • Altın 997.55
  • Dolar 18.5869
  • Euro 18.0478
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

Türk takımları Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç oynanacak.

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'ya TSİ 19.45'te konuk olacak.

H Grubu'ndaki Trabzonspor ise TSİ 22.00'de Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.

Gruplarda 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Feyenoord (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka)

19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Arsenal (İngiltere)

19.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa)

19.45 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fenerbahçe

19.45 Real Betis (İspanya) - Roma (İtalya)

19.45 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Braga (Portekiz)

19.45 Nantes (Fransa) - Freiburg (Almanya)

19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova)

22.00 PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya)

22.00 Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç)

22.00 Trabzonspor - Monaco (Fransa)

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Bu grupta şansımızın yüksek olduğunu düşünüyoruz"10 Ekim 2022 Pazartesi 17:17
  • Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya şampiyonu10 Ekim 2022 Pazartesi 00:07
  • Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda finalde08 Ekim 2022 Cumartesi 01:00
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca: 2 - 007 Ekim 2022 Cuma 01:20
  • Haaland rekorlara doymuyor: Dünya futbolu yeni bir efsanenin yükselişini izliyor06 Ekim 2022 Perşembe 13:14
  • Gaziantep FK yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak06 Ekim 2022 Perşembe 10:17
  • UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı06 Ekim 2022 Perşembe 10:16
  • Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor06 Ekim 2022 Perşembe 10:16
  • Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde05 Ekim 2022 Çarşamba 21:37
  • Bursaspor'da FIFA depremi! Ceza açıklandı05 Ekim 2022 Çarşamba 15:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti