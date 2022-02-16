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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşaması, 8 karşılaşmayla başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak

Rövanşları 24 Şubat'ta oynanacak play-off eşleşmelerinde rakiplerini eleyen takımlar, Galatasaray'ın da mücadele edeceği son 16 turuna yükselecek.

Play-off ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)

20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya)

20.45 Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya)

20.45 Sheriff (Moldova) - Braga (Portekiz)

23.00 Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Porto (Portekiz) - Lazio (İtalya)

Kaynak: Haber Kaynağı
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