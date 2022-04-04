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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları yarın başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek finalinde ilk maçlar, yarın ve 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

6 Nisan Çarşamba:

Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Kaynak: Haber Kaynağı
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