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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan son 6 takım belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları yarın başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan son 6 takım belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, elemelerden grup aşamasına yükselecek 6 takım, 23-24 Ağustos tarihlerindeki maçlar sonucu belli olacak. Elenen ekipler, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Trabzonspor, deplasmanda 2-1 kaybettiği mücadelenin rövanşında 24 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

Salı:

Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (2-0)

Viktoria Plzen (Çekya) - Karabağ (Azerbaycan) (0-0)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Maccabi Haifa (İsrail) (2-3)

Çarşamba:

Trabzonspor - Kopenhag (Danimarka) (1-2)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-1)

PSV (Hollanda) - Rangers (İskoçya) (2-2)

 

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