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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde ilk maçlar, yarın ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde ilk maçlar, yarın ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

27 Nisan Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

Kaynak: Haber Kaynağı
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