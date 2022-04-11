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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları, yarın ve 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Maçların ardından yarı finale kalan takımlar arasındaki mücadeleler ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (3-1)

Bayern Münih (Almanya) - Villarreal (İspanya) (0-1)

13 Nisan Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Benfica (Portekiz) (3-1)

Atletico Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere) (0-1)

Kaynak: Haber Kaynağı
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