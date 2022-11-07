UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.
Kura çekimi sonucunda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
RB Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)
Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)
Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)
Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)
PSG (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
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