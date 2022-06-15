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UEFA Uluslar Ligi gruplarında 4. hafta maçları tamamlandı

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun 4. haftasında A, B, C ve D liglerinde 12 maç oynandı.
UEFA Uluslar Ligi gruplarında 4. hafta maçları tamamlandı

A Milli Futbol Takımı, C ligi 1. grup maçında Litvanya'yı 37. dakikada Kaan Ayhan ve 54. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

Gecenin öne çıkan A ligi 3. grup karşılaşmasında Almanya, son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 5-2 mağlup etti. Almanya'nın gollerini, Joshua Kimmich 10, İlkay Gündoğan penaltıdan 45+4, Thomas Müller 51, Timo Werner 68 ve 69. dakikalarda kaydetti. İtalya'nın golleri, 78. dakikada Wilfried Gnonto ve 90+4. dakikada Alessandro Bastoni'den geldi.

Macaristan, aynı grupta gecenin dikkati çeken sonuçlarından birine imza attı. İngiltere'ye konuk olduğu mücadeleyi Roland Sallai'nin 16 ve 70, Zsolt Nagy'nin 80, Daniel Gazdag'ın 89. dakikada bulduğu gollerle 4-0 kazanan Macaristan, grupta liderliğe yerleşti.

Beşinci hafta maçlarının 22-24 Eylül'de oynanacağı ligde alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi
3. Grup: Almanya-İtalya: 5-2

İngiltere-Macaristan: 0-4

4. Grup: Hollanda-Galler: 3-2

Polonya-Belçika: 0-1

B Ligi
1. Grup: Ermenistan-İskoçya: 1-4

Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

3. Grup: Romanya-Karadağ: 0-3

Bosna Hersek-Finlandiya: 3-2

C Ligi
1. Grup: Lüksemburg-Faroe Adaları: 2-2

Türkiye-Litvanya: 2-0

D Ligi
1 Grup: Moldova-Andorra: 2-1

Lihtenştayn-Letonya: 0-2

Kaynak: Haber Kaynağı
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