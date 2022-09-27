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UEFA Uluslar Ligi'nde grupların 6. haftasına 7 maçla devam edildi

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçlarına 7 karşılaşmayla devam edildi.
UEFA Uluslar Ligi'nde grupların 6. haftasına 7 maçla devam edildi

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta ikinci gününde 7 maç oynandı.

A Ligi 3. Grup mücadelesinde İngiltere, konuk ettiği Almanya ile 3-3 berabere kaldı. Grup maçlarının tamamlandığı 3. Grup'ta İngiltere, B Ligi'ne düştü.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi
3. Grup:

İngiltere-Almanya: 3-3

Macaristan-İtalya: 0-2

B Ligi
3. Grup:

Karadağ-Finlandiya: 0-2

Romanya-Bosna Hersek: 4-1

C Ligi
4. Grup:

Kuzey Makedonya-Bulgaristan: 0-1

Cebelitarık-Gürcistan: 1-2

D Ligi
2. Grup:

San Marino-Estonya: 0-4

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