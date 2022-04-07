  • BIST 2.345,40
  • Altın 916.695
  • Dolar 14.7428
  • Euro 16.1034
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

UEFA, yeni FFP kuralını duyurdu!

UEFA, FFP'de değişikliğe giderek 2022 Haziran'dan itibaren kulüplerin elde ettiği gelirlerin %70'ini harcayabileceğini açıkladı.
UEFA, yeni FFP kuralını duyurdu!

UEFA İcra Komitesi, isviçre'nin Nyon kentindeki toplantısında yeni UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik kurallarında düzenlemeye gitti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2022 Haziran'dan itibaren kulüplerin elde ettiği gelirlerin %70'ini (transfer ücretleri, oyuncu maaşları, menajer ücretleri) harcayabileceğini açıkladı.

Kulüplerin bu yeni kurala uyum sağlaması için üç yıl içinde kademeli geçişin sağlanacağı duyuruldu.

Kurallara uymayacak kulüplere yine ekonomik ve sportif cezalar verileceği açıklandı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin "UEFA'nın 2010'da uygulamaya koyduğu ilk finansal düzenlemeler işe yaradı. Avrupa futbolu finansal anlamda uçurumun eşiğinden döndü. Kulüplerin yönetiminde devrim gibi yenilikler oldu. Ancak yine de yeni finansal sürdürülebilirlik düzenlemelerine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. UEFA, kulüplerin zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için bu yeni önlemleri almak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UEFA, yeni FFP kuralını duyurdu!07 Nisan 2022 Perşembe 15:51
  • Kanserden kaybettiği eşi adına açtığı rölyef sergisinde ilk alıcı vali oldu07 Nisan 2022 Perşembe 15:50
  • Arkadaşını vuran uzman çavuş: Silah boş sanıyordum07 Nisan 2022 Perşembe 15:49
  • Bahçelievler'de riskli binada oturanlar tahliye edildi07 Nisan 2022 Perşembe 15:25
  • Sobadan zehirlenen anne ve 8 çocuğu hastaneye kaldırıldı07 Nisan 2022 Perşembe 15:25
  • Ticaret Bakanlığı'ndan çöpe atılan sebzelere ilişkin açıklama07 Nisan 2022 Perşembe 15:08
  • Kazada ölen, rektörün makam şoförü toprağa verildi07 Nisan 2022 Perşembe 15:05
  • Gözaltına alınan zanlının polis aracının camından kaçmaya çalıştı07 Nisan 2022 Perşembe 14:41
  • Lavrov: Ukrayna yeni bir barış teklifi iletti, bu İstanbul'da sunulandan farklı07 Nisan 2022 Perşembe 14:37
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Batı Karadeniz ve 4 il için sağanak uyarısı07 Nisan 2022 Perşembe 14:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti