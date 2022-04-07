UEFA, yeni FFP kuralını duyurdu!

UEFA, FFP'de değişikliğe giderek 2022 Haziran'dan itibaren kulüplerin elde ettiği gelirlerin %70'ini harcayabileceğini açıkladı.

UEFA İcra Komitesi, isviçre'nin Nyon kentindeki toplantısında yeni UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik kurallarında düzenlemeye gitti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2022 Haziran'dan itibaren kulüplerin elde ettiği gelirlerin %70'ini (transfer ücretleri, oyuncu maaşları, menajer ücretleri) harcayabileceğini açıkladı.

Kulüplerin bu yeni kurala uyum sağlaması için üç yıl içinde kademeli geçişin sağlanacağı duyuruldu.

Kurallara uymayacak kulüplere yine ekonomik ve sportif cezalar verileceği açıklandı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin "UEFA'nın 2010'da uygulamaya koyduğu ilk finansal düzenlemeler işe yaradı. Avrupa futbolu finansal anlamda uçurumun eşiğinden döndü. Kulüplerin yönetiminde devrim gibi yenilikler oldu. Ancak yine de yeni finansal sürdürülebilirlik düzenlemelerine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. UEFA, kulüplerin zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için bu yeni önlemleri almak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.