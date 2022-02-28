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UEFA'dan flaş karar! Rus ekibi diskalifiye edildi

UEFA, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti. Bu kararla birlikte Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.
UEFA'dan flaş karar! Rus ekibi diskalifiye edildi

UEFA, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti.

Alman Bild gazetesi, UEFA'nın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal ettiğini yazdı. Bu kararla birlikte Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.

Haberde UEFA'dan resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği yazıldı.

Öte yandan UEFA'nın bu kararı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle ve oyuncuları koruma amacıyla aldığı ifade edildi.

"UEFA İLE YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ"

Leipzig CEO'su Oliver Mintzlaff yaptığı açıklamada, "UEFA ile yakın temas halindeyiz. Onlara ve kararlarına güvenimiz tam. Maçların iptal edilmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

UEFA, 28 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinden alıp, Paris'e vermişti.

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