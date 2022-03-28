  • BIST 2.185,56
  • Altın 922.106
  • Dolar 14.8424
  • Euro 16.3004
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

UEFA, Türk gözlemciler Erol Ersoy, Barış Şimşek ve Orhan Erdemir'i organizasyonlarında görevlendirdi.
UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erol Ersoy, Kuzey Makedonya ile Faroe Adaları arasında yarın oynanacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Barış Şimşek ise aynı gün Danimarka ile Belçika arasında oynanacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası I Grubu maçında görev alacak.

Orhan Erdemir de Kazakistan ile Moldova'nın UEFA Uluslar Ligi Play-Out ikinci maçında hakem gözlemcisi olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toprak Razgatlıoğlu Barselona'da yapılan testlerin en hızlısı oldu27 Mart 2022 Pazar 14:08
  • N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu27 Mart 2022 Pazar 13:03
  • Milli motosikletçi İlayda'nın Avrupa Kadınlar Kupası'ndaki hedefi ilk 10'da yer almak27 Mart 2022 Pazar 13:02
  • Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı27 Mart 2022 Pazar 12:01
  • NBA'de Alperen 27 sayıyla kariyer rekoru kırdı27 Mart 2022 Pazar 12:00
  • Avrupa Güreş Şampiyonası heyecanı Macaristan'da yaşanacak27 Mart 2022 Pazar 10:25
  • Galatasaray olağanüstü seçime gidecek27 Mart 2022 Pazar 10:24
  • Galatasaray Kulübünün mali kongresinde ibra oylaması sona erdi27 Mart 2022 Pazar 10:23
  • Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı vefat etti27 Mart 2022 Pazar 10:22
  • Burak Elmas: Vicdanım rahat, sizlerin verdiği her türlü karara saygı duyuyorum27 Mart 2022 Pazar 10:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti