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Uğur Şahin, Omicron aşısının ertelendiğini duyurdu

Bild gazetesine konuşan BioNTech kurucu ortağı Şahin, Omicron varyantına özel aşının üretiminde gecikme yaşanacağını, bunun gerekçesinin de veri toplamadaki yavaşlık olduğunu açıkladı.
Uğur Şahin, Omicron aşısının ertelendiğini duyurdu

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile koronavirüs aşısı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, Omicron varyantına karşı özel olarak geliştirmeye çalıştırdıkları aşının birkaç hafta gecikeceğini çünkü veri toplama sürecinin beklenenden daha yavaş olduğunu söyledi.

Alman Bild gazetesine konuşan Şahin, aşı hazır olduğunda ise hâlâ ihtiyaç duyulup duyulmadığına dair şirket içinde bir değerlendirme yapacaklarını belirtti. "Bu dalga sona ererse yeniden başlamayacağını söyleyemeyiz" diyen Şahin yeni varyantlar çıkması halinde buna uygun aşılar üretme kapasitesinde olduklarını hatırlattı.

"ARTIK VAHİM GÖRMÜYORUM"

Koronavirüsün gelecekteki gidişatına dair öngörüsünü de paylaşan Şahin, "Aslına bakarsanız artık durumu vahim görmüyorum" dedi.

BioNTech'ten yapılan önceki açıklamalarda Omicron aşısının mart sonuna kadar üretilmesinin planlandığı belirtilmiş ama bunun için önce klinik verilere ihtiyaç olduğunun altı çizilmişti.

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