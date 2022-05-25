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Uğurcan Çakır'lı Trabzonspor en az gol yiyen takımlardan biri oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımlarından biri oldu.
Uğurcan Çakır'lı Trabzonspor en az gol yiyen takımlardan biri oldu

Bordo-mavili takım, 38 haftada kalesinde 36 gol görerek maç başına 0,94'lük ortalamasıyla kalesinde rakiplerine fazla gol şansı vermedi. Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir ile birlikte ligde en az gol yiyen takım unvanını elde etti.

Kaptan Uğurcan da yaptığı kurtarışlar ve savunmadaki arkadaşlarına verdiği güven ile bordo-mavili takımı şampiyonluğa taşıyan isimlerin başında geldi.

Bu sezon 38 haftada 2 maç cezası nedeniyle takımda yer alamayarak 36 karşılaşmada kaleyi koruyan Uğurcan, 33 gol yedi. Uğurcan Çakır'ın görev yaptığı maçlarda Trabzonspor, maç başına 0,91'lik ortalamasıyla oynadı.

Son 5 sezonun en az golü
Trabzonspor, 36 golle son 5 sezon içerisinde en az golü yedi.

Bordo-mavililer, 2016-2017 sezonunda 34 maçta kalesinde 34 gol görürken, 2017-2018 sezonunda 34 maçta 51 gol, 2018-2019 sezonunda 34 maçta 46 gol, 2019-2020 sezonunda 34 maçta 42 gol, 2020-2021 sezonunda 40 maçta 37 gol yedi.

3 kaleci görev yaptı
Trabzonspor'da, geride kalan 38 haftada 3 kaleci görev yaptı.

Uğurcan Çakır, 36 maçta kalesinde 33 gol görürken Erce Kardeşler 1 maçta 3 gol yedi. Arda Akbulut da oynadığı 1 maçta kalesini kapadı.

133 lig maçında kaleyi korudu
Uğurcan Çakır, ligde 5 sezonda 133 kez bordo-mavili takımın kalesini korurken 144 gol gördü.

Bordo-mavili takımın 26 yaşındaki başarılı kalecisi, 2017-2018 sezonunda 6 maçta 12, 2018-2019 sezonunda 20 karşılaşmada 23, 2019-2020 sezonunda 33 maçta 40, 2020-2021 sezonunda 38 karşılaşmada 36, bu sezon da 36 maçta 33 gol yedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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