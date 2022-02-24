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Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" denildi.
Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz

Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatmasının üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı.

Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz

Elçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" ifadeleri kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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